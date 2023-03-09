Компания «Алгоритм» начала производство готовой еды в Ленобласти

Одним из совладельцев является экс-игрок футбольного клуба «Зенит».

Компания «Алгоритм», одним из совладельцев которой является бывший игрок «Зенита» Виктор Файзулин, запускает в Ленинградской области производство готовой еды для торговых сетей — сообщает Деловой Петербург.

Основным профилем «Алгоритма» является строительство жилья и коммерческих объектов.

Об открытии комбината питания в деревне Порошкино (Всеволожский район) стало известно из данных hh.ru. Информацию подтвердил гендиректор «Алгоритма» Александр Свистов.

Производство будет выпускать готовые блюда под брендом «Хот хит» и торговыми марками розничных сетей, проектная мощность предприятия составляет 30 тонн продукции в день.

Фото: dp.ru

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