Пятилетняя девочка воткнула в братика заточку для карандашей в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Пятилетняя девочка воткнула в братика заточку для карандашей в квартире дома № 20 на Сиреневом проспекте в Санкт-Петербурге.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали проникающую резаную рану живота.

Обстоятельства произошедшего не установлены. Известно, что отец в момент нанесения травмы находился дома, но недоглядел за детьми. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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24.07.2022 4713
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