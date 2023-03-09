Пятилетняя девочка воткнула в братика заточку для карандашей в Петербурге

Пятилетняя девочка воткнула в братика заточку для карандашей в квартире дома № 20 на Сиреневом проспекте в Санкт-Петербурге.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали проникающую резаную рану живота.

Обстоятельства произошедшего не установлены. Известно, что отец в момент нанесения травмы находился дома, но недоглядел за детьми. Обстоятельства происшествия устанавливаются.