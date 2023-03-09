В деревне Кипень стартовали строительно-монтажные работы на водозаборе

Леноблводоканал начал строительство водозабора в Ломоносовском районе

«Активно работаем с федеральным проектом «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому в Кипени появятся новые насосные станции и водозаборные скважины, узел водоподготовки, резервуары чистой воды и сетей – новый водозабор. Его работа повысит качество и надежность водоснабжения для более чем трех тысяч человек», — подчеркнул замепредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Сегодня на объекте идут земляные работы, бурение водозаборных скважин. Водозаборный узел рассчитан на подачу более 2 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 35 станций для очистки питьевой воды и 3 — для очистки стоков, построено больше 30 тысяч метров новых сетей водоснабжения, отремонтировано больше 50 тысяч метров существующих сетей.