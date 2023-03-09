Первая причина – осложнение кариозного процесса, вторая – заболевание пародонта.

Ортопед, имплантолог, пародонтолог Сергей Лобанов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» объяснил, что может спровоцировать выпадение зубов. Об этом пишет piter.tv.

Чаще всего это кариес. Вторая причина — поражение тканей, которые удерживают зубы на своих местах. Это заболевание называется пародонтоз.

Также специалист добавил, что эти заболевания молодеют.

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