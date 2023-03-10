Около мемориала «Разорванное кольцо» создадут тематический парк

В Ленинградской области планируют благоустроить территорию вокруг мемориала «Разорванное кольцо». На берегу Ладожского озера появится тематический парк, посвященный обороне и блокаде Ленинграда, а также Дороге жизни.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор комплекса «Дорога жизни» Юрий Щеглов, тематическую зону поделят на три пространства – 1941, 1942 и 1943 годы. Будут созданы две смотровые площадки с биноклями и выходом на Ладожское озеро, а также место для мероприятий.

Информацию о Дороге жизни все заинтересованные смогут узнать из информационных стендов. Основные работы по созданию тематического парка планируется завершить в 2023 году.