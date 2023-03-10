Странную процессию заметили дорожные инспекторы.

Как сообщает «Дорожный инспектор», вечером 9 марта пути Kia пересеклись с агрессивным мужчиной, который попытался подсесть в салон. Внутри в этот момент находились 33-летний водитель и его 37-летняя жена.

Естественно, от такой наглости они были в шоке и поспешили уехать. Но неадекват залез на крышу и колесил вместе с ними по всему району. Всю эту процессию заметили инспекторы, которые бросились в погоню.

В отношение напавшего на автомобиль решается вопрос о возбуждении уголовных дел о хулиганстве и умышленном повреждение имущества. Кроме того, отдельная статья грозит статья за сломанные пальцы пассажирки, которые он ей сломал, пытаясь открыть дверь автомобиля.

Фото: vk.com/dorinspb

Ранее стало известно, что двое азиатов избили и изнасиловали школьницу в Петербурге. Был объявлен план «Перехват».