Игорь Кириллов представил на суд общественности полученные в ходе разведки данные.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины. Об этом пишут РИА Новости.

По словам начальника войск РХБЗ, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита осуществлял общий контроль и руководство взаимодействием украинских специалистов с управлением по снижению угрозы минобороны США (DITRA), организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж.

Помимо прочих, по словам информационного портала, в американских исследованиях была замешана заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья минздрава Украины Ирина Демчишина.

Фото: Sputnik / Денис Асланов (Табличка на двери лаборатории. Архивное фото)

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