Финны жалуются на рост таможенных преступлений на границе с Россией

Об этом сообщил руководитель отдела правоприменения таможни Финляндии Ханну Синкконен.

Число таможенных преступлений на российско- финской границе выросло с одного-двух до трех сотен — передает слова Синкконена «Фонтанка.ру».

Санкции против России и Белоруссии привели к тому, что количество преступлений, которые оказались на предварительном расследовании, увеличились до более чем 300 в прошлом году, тогда как обычно каждый год было всего несколько случаев.

Ранее стало известно, что на границе с Россией финны решили построить забор.