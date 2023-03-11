Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Россия впервые в истории вошла в пятерку наиболее крупных торговых партнеров Индии, следует из данных Министерства торговли и промышленности Индии.

Это произошло за счет резкого роста товарооборота между двумя странами — если в прошлом году он составлял лишь 13,1 миллиарда долларов, то по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года достиг рекордных 39,8 миллиарда. Причем Индия экспортировала в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда, пишет РИА Новости.

На первом месте в рейтинге находятся США с торговым оборотом в 108,4 миллиарда долларов, за ними идет Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Индия ведет статистику крупнейших торговых партнеров с 1990-х годов. Несколько лет назад Россия занимала 25-е место в этом списке, лучшим ее результатом был показатель 1997-1998 финансовых лет — тогда она была 16-й.