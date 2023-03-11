В Выборге кабаны раскурочили могилы погибших бойцов СВО

Накануне в сети появилось сообщение, что на кладбище в Выборге неизвестные разворошили могилы бойцов, погибших в зоне спецоперации.

Фотографии в сообществе выложили уже после того, как на кладбище прибрались, но следы вандализма все равно хорошо видны.

Фото: Марина Шаховская-Филина, Юрий Иванин, ВК

Оказалось, что это сделали кабаны – животные разворошили венки, цветы и траурные ленты на могилах Ивана Иванина и Максима Вершинина. Вероятно, диких зверей привлекла оставленная там еда.

Администрация Выборгского района в курсе произошедшего. В ближайшее время территория будет приведена в порядок — соответствующее распоряжение дано ответственным службам.