В Выборге кабаны раскурочили могилы погибших бойцов СВО

Автор: Гузель Галимова
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Накануне в сети появилось сообщение, что на кладбище в Выборге неизвестные разворошили могилы бойцов, погибших в зоне спецоперации.

Фотографии в сообществе выложили уже после того, как на кладбище прибрались, но следы вандализма все равно хорошо видны.

В Выборге кабаны раскурочили могилы погибших бойцов СВО могилы, Ленобласть, кладбище, Кабаны, Выборг, вандалы
В Выборге кабаны раскурочили могилы погибших бойцов СВО могилы, Ленобласть, кладбище, Кабаны, Выборг, вандалы
В Выборге кабаны раскурочили могилы погибших бойцов СВО могилы, Ленобласть, кладбище, Кабаны, Выборг, вандалы
В Выборге кабаны раскурочили могилы погибших бойцов СВО могилы, Ленобласть, кладбище, Кабаны, Выборг, вандалы
Фото: Марина Шаховская-Филина, Юрий Иванин, ВК

Оказалось, что это сделали кабаны – животные разворошили венки, цветы и траурные ленты на могилах Ивана Иванина и Максима Вершинина. Вероятно, диких зверей привлекла оставленная там еда.

Администрация Выборгского района в курсе произошедшего. В ближайшее время территория будет приведена в порядок — соответствующее распоряжение дано ответственным службам.

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В Выборге кабаны раскурочили могилы погибших бойцов СВО могилы, Ленобласть, кладбище, Кабаны, Выборг, вандалы
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