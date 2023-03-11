Совет ветеранов Ленобласти подвел итоги работы за 2022 год

В правительстве Ленобласти состоялась отчетная конференция совета ветеранов.

Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк подвела итоги работы организации за 2022 год и выразила слова благодарности за активную жизненную позицию ее участников.

Также она рассказала ветеранам о проводимой регионом работе по поддержке военнослужащих и их семей, оказываемой регионом помощи в восстановлении подшефной территории Енакиево, про комплекс мер социальной поддержки населения, а также о старте регионального года «Команды знаний».

«В рамках Года «Команды знаний» особое внимание уделено наставничеству. Кто как не вы, наши уважаемые ветераны, обладающие ценнейшим жизненным опытом, мудростью, умением принимать взвешенные и правильные решения, можете сегодня стать наставником для нашего порастающего «цифрового» поколения. <…> Мудрость вашего слова способна оказать сильное созидательное влияние на формирование сознания, а с ним и поведение молодого поколения», – подчеркнула Анна Данилюк.