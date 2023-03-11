Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 11 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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За сутки уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты «HARM».

Кроме того, за сутки уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Минобороны РФ