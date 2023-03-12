По информации ivbg.ru, 10 марта в деревне возле Волосово задержан тракторист, работающий на одном из сельхозпроизводств. Ему вменяют ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет).

Следствие установило, что зимой 2011 года тогда еще 25-летний мужчина вступил в связь со школьницей, которой на тот момент было 14-15 лет. Девочка-подросток находилась у него в гостях.

Уголовное дело заведено СК в феврале 2023 года. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Известно, что ранее он в поле зрения правоохранительных органов не попадал.