В Минобороны РФ рассказали о подвиге Алексея Фомина в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил младший сержант Алексей Фомин.

Российский стрелок-зенитчик сбил украинский Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса. По словам бойца, во время дежурства на передней линии обороны он заметил украинский штурмовик, схватил ПЗРК и произвел выстрел.