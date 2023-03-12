Ленобласть отправила гуманитарный груз в Сирию

По инициативе секретаря областного регионального отделения «Единой России», губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Сирию отправлена гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения. Стихийное бедствие унесло жизни около 7000 сирийцев, разрушены тысячи домов.
Отправлены одежда, обувь, теплые одеяла, матрасы, продукты питания. Груз помогали собирать и отправлять представители «Единой России», волонтеры «МЫВМЕСТЕ», Общественная палата и женсовет Приозерского района, районный совет ветеранов и местные жители.
Секретарь районного отделения «Единой России», глава администрации Приозерского района Александр Соклаков отметил, что последствия землетрясения усугубилось холодной погодой.
Глава администрации Приозерского района также поблагодарил всех неравнодушных, принявших участие в сборе гуманитарной помощи.
В рамках акции «МЫВМЕСТЕ» жители Соснового Бора собрали вещи первой необходимости для пострадавших в результате землетрясения в Сирии. Их доставят в Почетное консульство Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге.