В Ленобласти глухари начали «чертить» территорию под «брачные игры»

В Ленобласти у глухарей начинается брачный период, сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

На время встреч птицы кончиками своих мощных крыльев чертят по снегу линии, обозначая свою территорию. Такие места называются токовищами.

Видео: Павел Глазков

При этом глухари считаются птицами-одиночками. Брачный период у птиц — только раз в год, в конце зимы. И каждый раз пернатые преданно прилетают к своему токовищу. А исполнять свою «знаменитую песню» глухари начнут примерно через месяц, в первой половине апреля.

По данным комитета по животному миру Ленобласти, сейчас в регионе насчитывается более 33 тысяч глухарей.