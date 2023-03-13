В Ленобласти глухари начали «чертить» территорию под «брачные игры»

В Ленобласти у глухарей начинается брачный период, сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.
На время встреч птицы кончиками своих мощных крыльев чертят по снегу линии, обозначая свою территорию. Такие места называются токовищами.
Видео: Павел Глазков
При этом глухари считаются птицами-одиночками. Брачный период у птиц — только раз в год, в конце зимы. И каждый раз пернатые преданно прилетают к своему токовищу. А исполнять свою «знаменитую песню» глухари начнут примерно через месяц, в первой половине апреля.
По данным комитета по животному миру Ленобласти, сейчас в регионе насчитывается более 33 тысяч глухарей.
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