Отравившегося водкой подростка обнаружили без сознания в подъезде в Войсковицах

Автор: Гузель Галимова
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Подростка без сознания нашли на лестничной клетке девятиэтажки на площади Манина в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленобласти.

13-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, у него диагностировали токсическое действие (отравление) алкоголя. По предварительным данным, он выпил около 400 граммов водки.

Проводится проверка. Известно, что подросток воспитывается в полной и благополучной семье. Ранее на учете в отделе по делам несовершеннолетних семиклассник не состоял.

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04.03.2023 230
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