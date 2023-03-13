Отравившегося водкой подростка обнаружили без сознания в подъезде в Войсковицах

Подростка без сознания нашли на лестничной клетке девятиэтажки на площади Манина в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленобласти.
13-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, у него диагностировали токсическое действие (отравление) алкоголя. По предварительным данным, он выпил около 400 граммов водки.
Проводится проверка. Известно, что подросток воспитывается в полной и благополучной семье. Ранее на учете в отделе по делам несовершеннолетних семиклассник не состоял.
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