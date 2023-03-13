33 тысячи километров дорог и обочин в Ленобласти очистили от снега за выходные

За минувшие выходные дорожники расчистили от снега и наледи 33 тысяч километров региональных дорог и обочин.

За выходные в регионе выпала треть месячной нормы осадков. На уборку дорог выходили свыше 4 тысяч сотрудников коммунальных и дорожных служб. Были задействованы 1500 единиц спецтехники.

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Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи также оперативный дорожный Телеграмм-канал.