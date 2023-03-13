В Петербурге девочка ушла гулять, но так и не вернулась домой

Ее судьба неизвестна.

Пропавшую петербургскую школьницу не могут найти уже несколько дней — сообщает редакция Невских Новостей.

Тринадцатилетняя девочка ушла из дома 9 марта, и уже четвертый день она не выходит на связь и не появляется дома. Поисками подростка занимается волонтерский отряд «ЛизаАлерт».

Пропавшая Ксения Ч. ростом 155 см, имеет худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы. Из дома она ушла в брюках, коротком пуховике и ботинках. Все черного цвета.

Волонтеры просят петербуржцев сообщить любую информацию о местонахождении подростка.

Ранее стало известно, что отравившегося водкой подростка обнаружили без сознания в подъезде в Войсковицах.