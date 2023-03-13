В выходные дни движение по Заневскому проспекту будет ограничено

Свободной будет оставаться лишь одна полоса из трёх.

В целях ликвидации последствий коммунальной аварии на участке Заневского проспекта от проспекта Шаумяна в сторону Новочеркасского проспекта вводятся ограничения движения.

Как рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», чтобы минимизировать неудобства для жителей работы будут проводиться в выходные дни 18 и 19 марта.

— Время ограничения движения: с 22:00 17 марта по 15:00 20 марта. Движение будет осуществляться по одной полосе из трёх, — отмечается в сообщении.

Водоканал приносит извинения за неудобства и просит водителей планировать свой маршрут заранее с учётом планируемых ограничений.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее стало известно, что до Усть-Луги проложен межпоселковый газопровод.