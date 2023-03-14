Археологи потратили много времени на изучении древней надписи о Дарии I. А она оказалась современной

Надпись на арамейском языке, где упоминается персидский царь Дарий I, оказалась не древней, а современной. Ее на керамическом черепке нацарапала исследовательница.

Об этой находке сообщило Управление древностей Израиля. Небольшой фрагмент керамики размером примерно четыре на четыре сантиметра нашли в Тель-Лахише. Надпись на ней гласит: «24-й год Дария».

Ученые заключили, что речь идет о персидском царе Дарии I, жившем в 522-486 годах до нашей эры. Надписей с его именем в Израиле ранее не находили. Сам артефакт датировали 498-497 годами до нашей эры.

Однако, когда об артефакте начали широко писать в СМИ, с Управлением древностей связалась исследовательница, которая в 2022 году работала в Тель-Лахише. Она сообщила, что сделала надпись сама, чтобы наглядно продемонстрировать студентам, как именно люди писали на черепках. После этого женщина без злого умысла оставила фрагмент в древнем городе.