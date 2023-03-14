Названы кроссоверы и внедорожники, которые можно продать дороже, чем купил

Автор: Сергей Агутин
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«Автостат» назвал автомобили категории SUV (внедорожники и кроссоверы), которые лучше всего сохраняют остаточную стоимость. Спустя три года владения их рыночная цена заметно выросла. В лидерах оказались три «немца» и один «японец».

Среди компактных кроссоверов класса SUV-C лучшим стал кроссовер Audi Q3. Его индекс остаточной стоимости за три года владения – 121,5%. То есть сейчас эту модель можно продать на 21,5% дороже, чем новая модель стоила три года назад.

В сегменте на ступень выше – SUV-D – лидером по сохранности остаточной стоимости стал внедорожник Mercedes G-класса с результатом 143,4%. Кроссовер Porsche Cayenne стал лучше в классе SUV-E. Показатель этой модели составил 139,6%.

В самом крупном классе – SUV-F первенство одержал внедорожник Lexus LX (133,9%).

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12.03.2023 150
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