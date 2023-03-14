Коммунальные службы Ленобласти готовятся к потеплению

Коммунальщики Ленобласти готовятся к предстоящему потеплению.

Задача специалистов — проверить и наладить работу ливневой канализации. В уборке снега будут задействованы более 4000 рабочих и свыше 1500 единиц снегоуборочной техники.

Ленавтодор проконтролирует доступность проезда ко всем населенным пунктам, в том числе — отдаленным деревням.

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Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи также оперативный дорожный Телеграмм-канал.