Коммунальные службы Ленобласти готовятся к потеплению

Коммунальщики Ленобласти готовятся к предстоящему потеплению.
Задача специалистов — проверить и наладить работу ливневой канализации. В уборке снега будут задействованы более 4000 рабочих и свыше 1500 единиц снегоуборочной техники.
Ленавтодор проконтролирует доступность проезда ко всем населенным пунктам, в том числе — отдаленным деревням.
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14.03.2023 67
Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи также оперативный дорожный Телеграмм-канал.