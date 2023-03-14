Житель Мги проведет больше шести лет в колонии за пять ударов ножом

Автор: Сергей Агутин
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Кировский городской суд вынес приговор жителю поселка Мга, обвиняемому в покушении на убийство. 

Следствие установило, что в октябре 2021 года возле магазина он пять раз ударил ножом обидчика. Очевидцы обезвредили агрессора, а пострадавшего доставили в больницу.

Изучив материалы дела, суд приговорил жителя Мги к 6 годам и 3 месяцам строгого режима.

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21.05.2022 12920
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