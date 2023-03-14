Попугай по кличке Киви прошел ветеринарный контроль

После проверки он отправился на Кипр.

В пассажирском терминале аэропорта Пулково сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль благородного зелёно-красного попугая (эклектуса) — сообщает piter.tv.

Особое внимание было обращено на наличие лабораторных исследований на грипп птиц и орнитоз. В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было. Попугай по кличке Киви отправился на Кипр.

Фото: Россельхознадзор

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке планируют отказаться от крупных животных и аттракционов.