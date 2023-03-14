Автобусы, соединяющие Петербург и Всеволожский район Ленобласти, изменили схему движения.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту правительства Ленобласти, автобусы №439 ЖК «Новое Сертолово» — станция метро «Парнас» и №673 ЖК «Новое Сертолово» — станция метро «Озерки» не будут заезжать вглубь жилого массива на улице Тихвинской. Теперь конечная остановка для высадки за зданием магазина «Магнит», а конечная для посадки — перед ним.

Фото: комитет по транспорту правительства Ленобласти

В комитете пояснили, что изменения связаны с ненормативным состоянием дороги, не подведомственной комитету и администрации. Дорожное полотно находится под ледяным покровом, который не позволяет осуществлять не только торможение и начало движения, но и движение.

Движение автобусов будет восстановлено, как только состояние дороги станет безопасным.