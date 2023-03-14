13-летняя школьница из Петербурга найдена волонтерами «Лизы Алерт»

Поиски продолжались на протяжении четырех дней.

В Северной столице волонтеры завершили поиски 13-летней девочки, пропавшей четыре дня назад. 9 марта школьница ушла из дома и не вернулась.

Как вечером 13 марта сообщалось в социальных сетях поискового отряда «Лиза Алерт», девочка была найдено живой. Об этом волонтеры написали во «ВКонтакте». На данный момент девочка чувствует себя хорошо. Она находится дома, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в «Лиза Алерт» рассказали, что делать потерявшемуся в лесу.