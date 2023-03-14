Уголовное дело завели после смерти в Сочи новорожденного мальчика

Мальчика показали врачам лишь незадолго до смерти.

По предварительным данным, ребенок родился днем 11 февраля дома в городе-курорте без участия квалифицированных врачей. Туда онлайн-тренер по физической культуре и сторонник сыроедения, ранее судимый по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Наркотики), и мать ребенка из Чебоксар перебрались в 2022 году.

Предполагаемый отец выступил в роли акушера. Об этом сообщают Невские Новости.

За четыре дня до смерти он начал испытывать проблемы с дыханием Состояние ребенка серьезно ухудшилось утром 8 марта. Пара доставила малыша в городской центр охраны материнства и детства, где врачи констатировали его смерть.

Предполагаемого отца поместили во временный изолятор, а мать отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что житель Мги проведет больше шести лет в колонии за пять ударов ножом.