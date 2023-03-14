В Петербурге появится гастрономический путеводитель для туристов

В нём будет информация о высокой кухне, гастропабах, стритфудах и других заведениях.

Комитет по развитию туризма Петербурга совместно с журналом Sobaka.ru представили публике петербургский гастрономический гид на полях международной туристической выставки «Интурмаркет 2023» в Москве.

В 2021 году Петербург первым в России получил статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия». Это вдохновило авторов проекта на создание специального путеводителя, который позволит туристам познакомиться с гастрономической культурой города.

Ранее стало известно, что попугай по кличке Киви прошел ветеринарный контроль.