Грядет расширение программы «Чистый воздух»

Об этом рассказал президент РФ.

Чиновники подготавливают шаги по реализации госпрограммы «Чистый воздух». Об этом пишут piter.tv.

Российское правительство готовится расширить федеральную программу «Чистый воздух». Об этом сотрудникам авиационного предприятия в Улан-Удэ сообщил глава государства Владимир Путин. Президент страны оценил обращение граждан Бурятии о том, что в регионе фиксируется плохое качество воздуха. Они попросили лидера РФ включить субъект в программу «Чистый воздух».

В этот перечень добавятся и другие крупные города.

Ранее стало известно, что в Петербурге появится гастрономический путеводитель для туристов.