Грядет расширение программы «Чистый воздух»

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом рассказал президент РФ.

Чиновники подготавливают шаги по реализации госпрограммы «Чистый воздух». Об этом пишут piter.tv.

Российское правительство готовится расширить федеральную программу «Чистый воздух». Об этом сотрудникам авиационного предприятия в Улан-Удэ сообщил глава государства Владимир Путин. Президент страны оценил обращение граждан Бурятии о том, что в регионе фиксируется плохое качество воздуха. Они попросили лидера РФ включить субъект в программу «Чистый воздух».

В этот перечень добавятся и другие крупные города.

Ранее стало известно, что в Петербурге появится гастрономический путеводитель для туристов.

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