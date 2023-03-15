На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 23, 48, 57, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 628-630, 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 480, 485, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов, очистка тротуаров от снега.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков от снега;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий;

км 8-9 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 9-10 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-45 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;

км 73-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи, вывоз снега;

км 2-16, км 27-34, км 54-56 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):