В Ленобласти увеличится пропускная способность погранпереходов

Пограничный переход Брусничное в Ленинградской области модернизируют в ближайшие четыре года, увеличив пропускную способность до 5 тысяч автомобилей в сутки. Это вдвое больше текущих показателей.

ФГКУ Росгранстрой получил положительное заключение от ФАУ «Главгосэкспертиза». Модернизация ожидает и другие пограничные переходы в Ленинградской области.

Пропускная способность Ивангорода увеличится на 25 %, до 1,9 тысячи автомобилей в сутки. Светогорска – на 70 %, до 3,5 тысяч в сутки. Завершение этих работ намечено на 2025-2026 годы.