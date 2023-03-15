Бюджет Петербурга не получил 3,4 млрд рублей из-за ухода иностранных компаний

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в интервью ТАСС, налоговые потери в 2022 году составили значительную часть бюджета.

Компании зарубежных стран, которые вели свою деятельность на территории России и теперь являются недружественными, заплатили в городской бюджет более восьми миллиардов рублей. Однако процесс их ухода в 2022 году занял больше времени.

Самой ощутимой для городского бюджета стала остановка автопроизводственного кластера. Ранее предприятия отчисляли в виде налога до шести миллиардов рублей. Примерно один миллиард рублей городской бюджет получал от покинувших российский рынок компаний, занимавшихся торговлей одежды и косметики.