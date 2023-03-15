В Ленобласти обсудили поддержку местного самоуправления и реализацию национальной политики

Председатель комитета о местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак рассказала о работе ведомства.

«Мы перестраивали свою деятельность и вносили коррективы в намеченные планы, что называется, «с колес». И нам удалось реализовать практически все, что было задумано. Основной показатель, характеризующий работу комитета – это на 99,9 % исполнение государственной программы «Устойчивое общественное развитие» за 2022 год. За этими цифрами стоит совместная работа, как комитета, так и наших многочисленных коллег», ― отметила Лира Бурак.

Так инициированная комитетом Межнациональная платформа #Vсе_кто_Za помогла собрать несколько тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации и жителей Донбасса. Также комитет продолжил развивать поддержку местного самоуправления и реализацию национальной политики в регионе и занимается повышением квалификации и обучением кадров для ОМСУ.

Ранее Лира Бурак объяснила, что «Рейтинг 47» идет по аналогии с 607 указом президента России «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», но имеет и свои особенности, и механизмы.