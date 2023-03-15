В поселке Котельский в автомобиле нашли три гранаты

Автор: Гузель Галимова
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Еще в феврале для проверки документов был остановлен автомобиль ВАЗ-21150 в поселке Котельский в Кингисеппском районе Ленобласти.

За рулем автомобиля находился 19-летний житель деревни Кошкино. На заднем сиденье обнаружена черная спортивная сумка с тремя гранатами Великой Отечественной войны. Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

14 марта стало известно, что в сумке лежали гранаты Ф-1 и РГД-33. Боеприпасы были пригодны для взрыва.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель находится под подпиской о невыезде.

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