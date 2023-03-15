Спортсмены из Ленобласти завоевали более 30 медалей на Чемпионате и Первенстве СЗФО по бадминтону

Автор: Гузель Галимова
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В Гатчине Ленобласти завершились Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по бадминтону.

Спортсмены из Ленобласти завоевали 32 медали.

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Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

На чемпионате СЗФО первые места взяли Георгий Петров и Виктория Хрыкина в смешанной парной категории, Георгий Петров и Игорь Пушкарев в парной мужской категории. Также спортсмены завоевали четыре «серебра» и три «бронзы».

На первенстве спортсмены взяли девять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей.

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14.03.2023 110
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