Спортсмены из Ленобласти завоевали более 30 медалей на Чемпионате и Первенстве СЗФО по бадминтону

В Гатчине Ленобласти завершились Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по бадминтону.

Спортсмены из Ленобласти завоевали 32 медали.

На чемпионате СЗФО первые места взяли Георгий Петров и Виктория Хрыкина в смешанной парной категории, Георгий Петров и Игорь Пушкарев в парной мужской категории. Также спортсмены завоевали четыре «серебра» и три «бронзы».

На первенстве спортсмены взяли девять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей.