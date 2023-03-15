Годовалый ребенок попал в реанимацию, пролив на себя кипяток в Волхове

Маленький ребенок попал в реанимацию в результате несчастного случая в городе Волхове 14 марта. Годовалый малыш опрокинул на себя емкость с кипятком.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали термический ожог грудной клетки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.