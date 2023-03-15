С 1 апреля в Петербурге начнут принимать заявления на зачисление детей в первые классы

В Петербурге с 1. апреля стартует первый этап зачисления детей в первые классы школ.

Кампания продлится до 30 июня. На данном этапе заявления смогут подать родители детей с внеочередным, первоочередным или преимущественным правом зачисления, а также проживающих на закрепленной территории.

Далее с 6 июля принимать в школы будут тех, кто не проживает на закрепленной территории. Зачисление будет проходить на свободные места в формате живой очереди.

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Как и в прошлые годы, заявления о приеме в первые классы можно подать через Портал госуслуг Петербурга или МФЦ. Родителям советуют выбрать для ребенка 2-3 потенциальных школы для зачисления. При этом следует помнить, что на каждое учреждение нужно подать свое заявление.