В Ленобласти до конца 2025 года модернизируют еще семь школ в четырех районах.
Это стало возможным благодаря заключенному допсоглашению между правительством Ленобласти и Минпросвещения РФ.
Кроме того, в рамках проекта проведут капремонт 14 спортзалов, откроют центр цифрового развития «IT-куб» в Новогореловской школе и внедрят целевую модель цифровой образовательной среды.
Вам будет интересно
В Ленинградской области к 1 сентября отремонтируют пять школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Обновление ждет Бегуницкую и...
10.02.2023 223
Сейчас в Ленобласти реализуются пять проектов нацпрограммы «Образование» — создаются 22 центра «Точка роста», технопарк «Кванториум»в Муринской школе №3, а также обновляется материально-техническая база Приморской школы-интернат.