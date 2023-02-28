В Ленобласти до конца 2025 года модернизируют еще семь школ в четырех районах.

Это стало возможным благодаря заключенному допсоглашению между правительством Ленобласти и Минпросвещения РФ.

Кроме того, в рамках проекта проведут капремонт 14 спортзалов, откроют центр цифрового развития «IT-куб» в Новогореловской школе и внедрят целевую модель цифровой образовательной среды.

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Сейчас в Ленобласти реализуются пять проектов нацпрограммы «Образование» — создаются 22 центра «Точка роста», технопарк «Кванториум»в Муринской школе №3, а также обновляется материально-техническая база Приморской школы-интернат.