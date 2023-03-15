Хор из Гатчины победил во Всероссийском конкурсе

Автор: Гузель Галимова
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В Краснодарском крае завершился Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов.

Образцовый хор «Апрель» из школы №8 Гатчины стал победителем в номинации «Песни юности» (обучающиеся в возрасте 14-18 лет). Руководитель хора — Елена Косырева.

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Фото: комитет по образованию Ленинградской области

В конкурсе приняли участие около 100 тысяч талантливых ребят, и только тысяча юных вокалистов вышли в заключительный этап, рассказали в комитете по образованию Ленобласти.

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