Хор из Гатчины победил во Всероссийском конкурсе

В Краснодарском крае завершился Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов.

Образцовый хор «Апрель» из школы №8 Гатчины стал победителем в номинации «Песни юности» (обучающиеся в возрасте 14-18 лет). Руководитель хора — Елена Косырева.

В конкурсе приняли участие около 100 тысяч талантливых ребят, и только тысяча юных вокалистов вышли в заключительный этап, рассказали в комитете по образованию Ленобласти.