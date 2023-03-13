Актер, сыгравший Горшка в сериале «Король и Шут», подрабатывает дворником в Петербурге

Актер Константин Плотников, который исполнил роль Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», рассказал, что помимо актерской деятельности убирает территорию Александро-Невской лавры.
«Подрабатываю в свободное время. Недавно вот зарплату подняли», — признался актер в своем видеоблоге.
Напомним, что 2 марта стартовал российский сериал «Король и Шут», посвященный творчеству одноименной панк-группы. В день премьеры он поставил рекорд по просмотрам на цифровом сервисе «Кинопоиск».
Вам будет интересно
Актриса Надежда Михалкова поделилась впечатлениями о Ленобласти после съемок фильма «Беспринципные в деревне»
В четверг, 2 марта, в российский прокат вышел фильм «Беспринципные в деревне», съемки которого проходили в деревне Мандроги Подпорожского района...
03.03.2023 205