Актер, сыгравший Горшка в сериале «Король и Шут», подрабатывает дворником в Петербурге

Актер Константин Плотников, который исполнил роль Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», рассказал, что помимо актерской деятельности убирает территорию Александро-Невской лавры.

«Подрабатываю в свободное время. Недавно вот зарплату подняли», — признался актер в своем видеоблоге.

Напомним, что 2 марта стартовал российский сериал «Король и Шут», посвященный творчеству одноименной панк-группы. В день премьеры он поставил рекорд по просмотрам на цифровом сервисе «Кинопоиск».