Петербурженка спрятала наркотик в кофе и пыталась передать знакомому в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 1 УФСИН предотвратили попытку передачи наркотиков, которые в кофе спрятала жительница Санкт-Петербурга для своего знакомого.
Резко пахнущее вещество коричневого цвета нашли во время досмотра передачи в пакете с 400 граммами растворимого кофе. Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД установили, что это 1,7 грамма наркотика.
Теперь петербурженке грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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26.12.2022 2868