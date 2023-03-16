Петербурженка спрятала наркотик в кофе и пыталась передать знакомому в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 1 УФСИН предотвратили попытку передачи наркотиков, которые в кофе спрятала жительница Санкт-Петербурга для своего знакомого.

Резко пахнущее вещество коричневого цвета нашли во время досмотра передачи в пакете с 400 граммами растворимого кофе. Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД установили, что это 1,7 грамма наркотика.

Теперь петербурженке грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.