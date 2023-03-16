Нетрезвый житель Колпино открыл стрельбу по полицейским – фото

В полицию 15 марта обратилась взволнованная 24-летняя жительница Колпино. Она сообщила, что ее 40-летний сожитель в разговоре по телефону пригрозил застрелиться, если она срочно не приедет домой.

Когда в дверь постучали полицейские, мужчина отказался их впускать и выстрелил в их сторону через закрытую дверь несколько раз. В ходе переговоров его убедили сдаться.

Стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у него охотничий «Магнум», из которого и велась стрельба, а еще нашли травматический пистолет. На все оружие у задержанного есть разрешение.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов заведено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД