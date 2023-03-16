Жительница Петербурга выиграла миллион рублей в лотерею

Юрист из Петербурга Юлия Цупрова выиграла в лотерею 1 млн рублей.
По словам победительницы, у ее семьи есть традиция: играть на Новый год в лотерею. Они решили поучаствовать в новом розыгрыше и купили в отделении Почты России в Ленобласти два последних билета.
«Билет проверяла дочь и, как выяснилось, пропустила несколько цифр. Мы уже после розыгрыша решили отсканировать QR-код и выяснили, что стали миллионерами», — добавила Юлия.
На выигрыш семья планирует купить недвижимость.
Всего по 47 региону счастливыми оказались 154 163 билета. Общая сумма выигрышей превысила 30 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе АО «Почта России».
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