Жительница Петербурга выиграла миллион рублей в лотерею

Юрист из Петербурга Юлия Цупрова выиграла в лотерею 1 млн рублей.

По словам победительницы, у ее семьи есть традиция: играть на Новый год в лотерею. Они решили поучаствовать в новом розыгрыше и купили в отделении Почты России в Ленобласти два последних билета.

«Билет проверяла дочь и, как выяснилось, пропустила несколько цифр. Мы уже после розыгрыша решили отсканировать QR-код и выяснили, что стали миллионерами», — добавила Юлия.

На выигрыш семья планирует купить недвижимость.

Всего по 47 региону счастливыми оказались 154 163 билета. Общая сумма выигрышей превысила 30 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе АО «Почта России».