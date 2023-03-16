Более 53 тысяч цыплят прибыли на птицефабрику в Любани

На птицефабрику «Войсковицы», расположенную в Любани (Тосненский район) привезли 53,1 тысячи цыплят.

Ветеринары осмотрели цыплят и отобрали пробы для проведения исследований на особо опасные заболевания. Всего на птицефабрику прибыли 46 800 молодок и 6300 петушков, рассказали в администрации Тосненского района.

Фото: Администрация Тосненского района