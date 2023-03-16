Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 16 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30.

За сутки сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.