Магазин Metro отменил вход в свои торговые центры по картам гостя

Магазин Metro с 16 марта отменил вход по картам гостя в свои торговые центры, сообщает пресс-служба компании.

«С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя. Более 40 000 позиций из ассортимента торговых центров стали доступны для большего количества клиентов», — говорится в сообщении.

Кроме того, к открытию торговых центров расширен список товаров, в том числе за счет собственных торговых марок Metro Chef и Rioba.

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Гендиректор компании «Metro Россия» Йоханнес Толай пояснил, что целью стало разрушение стереотипа о недоступности торговых центров Metro, поскольку клиентам предлагается уникальный ассортимент, выгодные оптовые предложения и эксклюзивные позиции в алкоголе.