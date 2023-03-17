Станция «Черная речка» изменит режим работы

Автор: Гузель Галимова
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Станция петербургского метрополитена «Черная речка» с 21 марта меняет режим работы.

До 26 мая там будут ремонтировать эскалатор. В связи с этим вход на станцию будет ограничен с 18:00 до 19:00 в будние дни. по выходным станцию закрывать не будут, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Отмечается, что временной интервал еще могут изменить в зависимости от пассажиропотока.

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07.03.2023 231
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