Станция «Черная речка» изменит режим работы

Станция петербургского метрополитена «Черная речка» с 21 марта меняет режим работы.

До 26 мая там будут ремонтировать эскалатор. В связи с этим вход на станцию будет ограничен с 18:00 до 19:00 в будние дни. по выходным станцию закрывать не будут, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Отмечается, что временной интервал еще могут изменить в зависимости от пассажиропотока.