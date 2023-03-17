В Ленобласти родители почти 8 тысяч детей получили компенсацию за детский сад

В 2022 году Ленобласть выделила компенсацию части месячной оплаты за частный детский сад почти на восемь тысяч детей.

Субсидию из бюджета региона одновременно получили 33 частных дошкольных учреждения, которые посещали эти дети. Таким образом, родители платили за детский сад не более 5,5 тысячи рублей, пишет «МК в Ленобласти».

По словам зампреда правительства Ленобласти по соцвопросам Николая Емельянова, наибольшую эффективность эта мера показала в активно застраивающихся районах – Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском.