В декабре прошлого года петербуржеец заявил в полицию об угоне своего Mercedes-Benz. Было возбуждено уголовное дело.
Машину вскоре нашли в Сланцах, она была спрятана среди деревьев под чехлом. Выяснилось, что автовладелец инсценировал хищение. Целью была страховая выплата в размере свыше 2 млн рублей.
48-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в сфере страхования», сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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13.03.2023 174