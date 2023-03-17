В декабре прошлого года петербуржеец заявил в полицию об угоне своего Mercedes-Benz. Было возбуждено уголовное дело.

Машину вскоре нашли в Сланцах, она была спрятана среди деревьев под чехлом. Выяснилось, что автовладелец инсценировал хищение. Целью была страховая выплата в размере свыше 2 млн рублей.

48-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в сфере страхования», сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.